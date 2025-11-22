「天皇杯・決勝、町田−神戸」（２２日、国立競技場）観衆が発表され３万１４１４人だった。昨年のＧ大阪−神戸の決勝は５万６８２４人で大幅に減少した。試合開始からスタンドでは空席が目立ち、特に３階席では半数以上が空席だった。試合は初優勝を狙う町田が試合終了間際まで３−１とリードしている。