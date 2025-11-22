カリブ海で活動する米軍機の写真。FA18E／F「スーパーホーネット」8機と、米空軍のB52「ストラトフォートレス」1機を含む＝13日/Petty Officer 3rd Class Daniel R/Digital/USS Gerald R. Ford (CVN 78)（CNN）米軍が20日、ベネズエラ周辺で過去最大規模となる示威行為を行ったことが分かった。米国は24日、ベネズエラのマドゥロ大統領や政権内の協力者を外国テロ組織の構成員に指定する見通しで、重要な期限を前にした動きとなっ