人気デュオ「ゆず」が来月、中国や香港で開催予定だったツアーの全公演を中止すると発表しました。日中関係の悪化が影響したとみられます。ゆずの公式サイトはきょう、来月開催予定だった「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK』の全公演を中止すると発表しました。アジアツアーはおよそ6年ぶりで、来月3日に香港ではじまり、上海・台北の3都市で予定されていました。中止の理由については、「やむを得ない諸事