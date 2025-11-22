■これまでのあらすじ自分に興味のないはずの母に結婚を反対され悩む凜。一方で、弟はFXに失敗し実家の金品を黙って持ち逃げした。母から事情を聞いて弟を訪ねた凜だったが、そこへ現れた婚約者が「100万円を渡す代わりに家族へ迷惑をかけない」と合意書を差し出す。彼の言葉に救われながらも、こんな情けない母と弟を許すことができず、凜は彼に「別れたい」と告げる。驚く彼に凜は「これ以上あなたの人生に迷惑をかけたくない」