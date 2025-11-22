I-neは11月20日、「年末の生活習慣と口臭に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2025年11月12日、週1回以上の飲酒習慣がある30代〜50代の男女423名を対象に、インターネットで行われた。○約半数が「年末は飲酒やストレスの増加により、口臭が気になる」「年末における飲酒量の傾向について教えてください※自宅や外出時を含める全ての飲酒量」という質問に対して、66.5%が「増える」と回答した。さらに、質問「飲酒量が普段