三菱地所・サイモンは11月19日、「秋のお出かけ」と「アウトレットモール」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年8月1日〜8月4日、15歳〜69歳の男女1,000人を対象にインターネットで行われた。○今秋、どのようなお出かけをしたい?はじめに、全回答者(1,000名)に、今秋、どのような"お出かけ"(行楽)をしたいか聞いたところ、「温泉」(33.4%)と「グルメ」(33.3%)が高くなり、「ショッピング」(29.8%)、「映画鑑賞」(24.1%)、