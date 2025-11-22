オリックスは２２日、大阪市此花区の選手寮で７人の選手が契約を更改した。来田涼斗外野手は３００万円アップ、佐藤一磨投手は現状維持。阿部翔太投手、富山凌雅投手、古田島成龍投手はダウンとなった。また、４月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた小木田敦也投手は育成選手として契約した。契約を更改した各選手の来季年俸は以下。金額は推定。◇来田涼斗（外）１９００万円（３００万円増）◇佐藤一磨（投）８００万円（現