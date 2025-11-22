タレントの大沢あかね（40）が22日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。よくランチに出かけるという人気タレントとの会話について語った。MCの「品川庄司」庄司智春は大沢に「大沢さんよくうちのミキティさんと食事とか行ったり」とMCのタレント・藤本美貴と仲が良いとの話を振ると、大沢は「そうそう。ランチ行ったり」と打ち明けた。会話の内容を聞かれ「そんな。テレビで話せないよね」