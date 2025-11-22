WBC世界バンタム級王座決定戦が24日、同級1位の那須川天心（27＝帝拳）と同級2位の井上拓真（29＝大橋）との間で行われる。キックボクシングから転向して8戦全勝の“神童”天心と、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の尚弥を兄に持ち、自らも暫定を含め2度の世界王者となったボクシング一家の拓真。背景も含めて最高のストーリーが注目を集めている。対戦が決まると、元世界王者を含めて多くのボクサーがYouTubeなどで予