広島は22日、新外国人選手として米大リーグ通算11試合登板のフレディ・ターノック投手（26）＝193センチ、84キロ、右投げ右打ち＝の獲得を発表した。契約金50万ドル（約7800万円）、年俸100万ドルプラス出来高払いで合意。今季はマーリンズで5試合に投げるなど、メジャー通算2勝1敗1セーブ、防御率3.97。広島を通じ「これ以上ないほど興奮している」などとコメントした。今季チーム最多の17本塁打と65打点をマークしたサンドロ