JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーは11月19日、「エキュート秋葉原」における"定番スイーツ・グルメ"の売上ランキングTOP3を発表した。各ランキングは2025年10月1日〜10月31日の実店舗売上金額に基づき作成された。エキュート秋葉原のスイーツ&グルメ(イメージ)エキュート秋葉原は、2025年4月7日にJR秋葉原駅改札内に誕生したエキナカ商業施設。オールキャッシュレス対応や、セルフレジエリア、複数ショ