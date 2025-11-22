DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店「ビアードパパ」は12月1日、テレビアニメ「キミとアイドルプリキュア♪」とのコラボレーション商品「プリキュアシュー」(420円)を全国のビアードパパで発売する。「プリキュアシュー(キラキラ!紙製コースター1枚付き)」(420円)同商品は、サクサク食感のパイシュー生地の表面にいちごチョコをコーティング、ハート型のマシュマロとカラフルなハートシュガーチップをトッピングし、生地の