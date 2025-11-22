町田側は1階席、神戸側は2階席までしか埋まらず、バックスタンドは空席が目立った天皇杯決勝が11月22日、東京・国立競技場で開催された。クラブ初タイトルを目指すFC町田ゼルビアと、連覇を狙うヴィッセル神戸が対戦し3-1で町田が勝利した。この日は晴天にも恵まれたが、観客数は3万1414人とスタンドの空席が目立つ寂しい光景となった。試合前には、両チームのサポーターが鮮やかなコレオグラフィーで、タイトルをかけた一戦を