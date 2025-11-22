LINE Digital Frontierは11月20日に、同社が運営すル電子コミックサービス「LINEマンガ」において、「ポイ活」機能の提供を開始した。あわせて、ポイントを獲得可能なイベントを、「LINEマンガ」の公式Xアカウントにて開催する。●公式Xキャンペーンで豪華ギフトがその場で当たる今回、LINEマンガにおいて提供が開始された「ポイ活」機能では、対象作品を指定話数読んだりアイテムを使用したりといった、その日のリクエストを