国立競技場で11月22日、天皇杯の決勝戦が開催。前回覇者のヴィッセル神戸と初タイトルを狙うFC町田ゼルビアが対戦した。開始６分、さっそくスコアボードが動く。先制したのは町田。敵陣左サイドで相手のクリアをカットした中山雄太がドリブルで前進し、中に折り返す。これを藤尾翔太がヘッドで押し込んだ。対する神戸は、22分に絶好機を演出。酒井高徳のクロスのこぼれ球に、井手口陽介が反応。ダイレクトシュートを放つも、