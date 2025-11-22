【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Ado、shallm、平手友梨奈らアーティストやクリエイターを多くマネジメントする音楽・芸能事務所である株式会社クラウドナインが、2026年5月16日（日本時間5月17日）に米国ロサンゼルスエリアの「Brookside at The Rose Bowl」にて、日本が誇る豪華アーティストたちによる音楽フェスティバル『CLOUD NINE presents “Zipangu” JAPANESE MUSIC EVENT 2026』を開催するこ