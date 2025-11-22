▽FFES 2025（22日、エスコンフィールドHOKKAIDO）プロ野球・日本ハムは22日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOにてファン感謝イベント「FFES 2025」を開催中。イベント内では、野村佑希選手と達孝太投手が“顔”で勝負する様子も見られました。グラウンドでは選手同士の様々な対決が展開。BATTLE4では「キャッチングヒーロー」という種目が行われました。これは打ち上げられたボールをいかにカッコ良く捕球できるかを競うもの