聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第８日の２２日、サッカー男子の日本が、準決勝で米国を１―０で下した。前半に星河真一郎（ｈａｃｏｍｏｎｏ）がヘッドで挙げた得点を守り切り、初の決勝に進んだ。