◇卓球 WTTスターコンテンダー マスカット(17日〜22日、オマーン)卓球のWTTスターコンテンダー マスカットは21日、女子ダブルスの決勝が行われ、大藤沙月選手と横井咲桜選手が頂点に立ちました。世界ランク2位の大藤選手と横井選手ペアは、チュ チョンヒ選手とキム ナヨン選手の韓国ペアと激突。取られては取り返す展開でゲームカウント2-2。最終ゲームは怒とうの攻撃でいきなり7連続ポイントを奪取するなど、3-2(9-11、11-5、5-11