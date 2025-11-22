◆天皇杯▽決勝町田３―１神戸（２２日・国立）町田が悲願の初タイトルを獲得した。天皇杯決勝で神戸を３―１で破った。優勝賞金は１億５０００万円。町田は準決勝のＦＣ東京戦と同じ先発イレブンで運命の一戦に臨んだ。前半６分、開始早々に試合を動かす。ＭＦ中山雄太がドリブルで持ち上がり、左クロスを上げるとＦＷ藤尾翔太が頭で合わせる。ボールはふわりと浮くと、そのままネットの中に吸い込まれた。同２２分にはピ