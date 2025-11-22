俳優の山崎樹範（51）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優との2ショットを披露した。山崎は「川栄様」と書きだし、昨日放送のTBSドラマ「フェイクマミー」（金曜後10・00）に出演を報告。「お久しぶりの川栄李奈ちゃんとパチリ。」と続け、主演を務める元AKB48で女優の川栄李奈（30）とスーツ姿で写る“ドラマオフ2ショット”をアップ。続けて「初めましての向井康二さんもとてもウェルカムな空気で優しす。