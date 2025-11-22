韓国の俳優ソン・ガンの除隊後初の日本公演『2025 SONG KANG FANMEETING ＜ROUND 2＞ IN JAPAN』の模様が、フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて独占配信されることが決定した。【写真あり】軍服＆短髪姿のソン・ガン兵役中のオフショット公開『わかっていても』『気象庁の人々：社内恋愛は予測不能?!』『Sweet Home−俺と世界の絶望−』など数々の話題作で主演を務め、幅広いジャンルで存在感を発揮してきたソン・