俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（70）が22日、自身のインスタグラムを更新。知人からもらったという「綿の木」を披露した。【写真】「渋くてとても良い空間!!」片岡鶴太郎が披露した“綿の木”片岡は「珍しい」と、岐阜の知人からもらったという「綿の木」をアップ。石でできた花瓶に挿した緑の葉が付いた枝には、ふんわりと白い綿の実が間隔を空けて付いている。「何か暖かい気持ちになりますね〜」と穏やかにつ