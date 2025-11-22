―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― 中学校の教師から子どものもとに届いた「夫が市議会選挙に出るので投票してくれ」という手紙。教員による政治活動が制限されるなか、憤りを感じる読者の悩みに“外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報・外交のプロ・佐藤優が、その経験をもとに答える！◆私の恩師も政治活動をするほど教師は腐敗している★相談者★本郷ハヤト（ペンネーム）会社員39歳男性毎年、日本のあちこち