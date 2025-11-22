大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年10月15日記事は取材時の状況）＊＊＊子供でも意外と知らないのが両親の馴れ初め。娘であれば母親に聞いた人もいるかもしれないが、息子がそういった話を尋ねることはほとんどしないかもしれない。内閣府男女共同参画局の統計によると、昔はお見