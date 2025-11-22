セブン-イレブン・ジャパンは11月25日、VTuber「宝鐘マリン」が監修したカップめん2種「シーフード豚骨ラーメン」「旨辛ラーメン」（いずれも365.04円）を、寿がきや食品製造のもと、全国のセブン-イレブンおよびイトーヨーカドーで順次発売する。宝鐘マリン監修「シーフード豚骨ラーメン」「旨辛ラーメン」（いずれも365.04円）宝鐘マリンは、登録者数425万人を誇る世界的に有名な VTuber(バーチャルYouTuber)。今回のコラボレー