ＤｅＮＡの入江大生投手、石田裕太郎投手、お笑いコンビ「ダーリンハニー」の吉川正洋が２２日、海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した桑原将志の残留を熱望した。この日は横浜スタジアムで「横浜ＤｅＮＡベイスターズＢＡＹＢＬＵＥＦＥＳＴＩＶＡＬ〜ＢＡＹＳＴＡＲＳＦＵＮ！ＤＡＹＳ〜Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙありあけハーバー」が開催中で、３人はベイスターズファンによる、ベイスターズファ