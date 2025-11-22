◆第１０５回天皇杯▽決勝神戸１―３町田（２２日・国立）町田と神戸のカードで行われた天皇杯決勝は、町田がＦＷ藤尾翔太の２ゴール、ＭＦ相馬勇紀のゴールで昨年度王者の神戸に３―１と勝利し、クラブ史上初タイトルを獲得した。なお、この試合には３万１４１４人の観客が訪れたが、１９年に完成した新国立競技場が決勝の舞台となって以来、新型コロナウイルスによる観客制限があった２０年、カタールＷ杯による日程前倒し