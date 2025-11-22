国立競技場で行われたFC町田ゼルビア対ヴィッセル神戸の天皇杯決勝戦。公式入場者数は「31,414人」と発表された。新型コロナウイルスの影響により、13,318人となった2020年決勝川崎フロンターレ対ガンバ大阪（国立競技場）という記録はあるものの、国立競技場の2層目・3層目は空席が目立つ結果となった。2023年決勝の川崎フロンターレ対柏レイソル（国立競技場）では、62,837人で歴代最多入場者数を記録。関西勢同士の対戦とな