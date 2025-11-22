11月22日、福島競馬場で行われた11R・福島記念（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、津村明秀騎乗の2番人気、ニシノティアモ（牝4・美浦・上原佑紀）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のエコロヴァルツ（牡4・栗東・牧浦充徳）、3着に7番人気のパレハ（牝4・栗東・新谷功一）が入った。勝ちタイムは1:59.9（良）。ルメール発「CL by C.ルメール」、日本製“競馬用パフォーマンスソックス”発売松山・岩田と共同開発