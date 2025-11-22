【モデルプレス＝2025/11/22】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が11月20日、自身のInstagramを更新。日本の地下鉄や街中で撮影した写真を多数公開し、話題となっている。【写真】25歳KPOP美女「絵になる」貴重な日本満喫ショット◆キム・チェウォン、日本の地下鉄に登場チェウォンは日本の街角で撮影した写真を複数枚投稿。地下鉄の駅で切符を片手に自撮りしている様子や、カ