女優の高橋ユウ（34）が22日、カンテレの5時間特番「カンテレ祭り！ドっとコネクト」に出演。“いい夫婦の日”にちなみ、共演陣も絶賛のケンカした時の仲直り法を披露した。スタジオの出演者全員が仲直り法を提案し、もっとも共感できる意見を視聴者にアンケートで問うた。橋下徹氏は「どちらかが謝る」として、「最後は謝るしかないから。謝ってる回数は妻のほうが多いかも…」と話した。2018年に元K-1ファイター、卜部弘崇