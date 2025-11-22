AS KNOW AS plusから、トムとジェリーの人気キャラクター、ジェリーとタフィーをデザインしたスウェットトレーナーが登場♡前身頃にはおちゃめなタフィーの刺繍、バックスタイルにはクッションにダイブしたジェリーとタフィーの刺繍が施され、アクリルキーホルダーもセットに♪レディースもメンズも楽しめるユニセックスデザインで、お出かけやお部