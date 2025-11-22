気象庁の黄砂解析予測図（地表付近の黄砂の濃度）によると、25日午前9時には黄砂が九州全体を覆う予測になっている。航空機の離発着など交通に影響の出始める濃度の黄砂が飛来する可能性もあり、見通しが悪くなるおそれもある。（出典:気象庁ホームページ黄砂情報https://www.data.jma.go.jp/env/kosa/fcst/）