11月22日、天皇杯の決勝でヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが国立競技場で対戦している。先手を取ったのは町田。開始６分に藤尾翔太がヘッドでネットを揺らす。32分には相馬勇紀が追加点をゲット。前半だけで２点のリードを奪うなど町田が神戸を圧倒する。その試合展開以上に注目を集めているのは、タイトルをかけたファイナルにもかかわらず、スタジアムに目立つ空席だ。 Xでは「国立ガラガラ」がトレンド入り。SNS上