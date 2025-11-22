茨城県土浦市で、2階建て住宅から火が出て隣の家に燃え移る火事があり、40代の男性がけがをしました。【映像】消火活動の様子22日午前11時半ごろ、茨城県土浦市並木の住宅で「2階から煙が見える」などと110番通報がありました。消防によりますと、2階建ての住宅から火が出て隣の住宅にも燃え移りました。ポンプ車など7台が出動し、火は約2時間後にほぼ消し止められました。この火事で、火元の住宅に住む40代の男性が足など