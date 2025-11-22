【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２１日、今月４日のニューヨーク市長選で当選した民主党のゾーラン・マムダニ氏とホワイトハウスで会談した。これまで互いを敵視していたが、この日は一転して友好ムードを演出し、「ニューヨークを偉大にする」ことで一致した。非公開の会談後、トランプ氏はマムダニ氏とともに記者団の取材に応じ、「我々には、愛する（ニューヨークの）街を発展させたいという共通点がある。