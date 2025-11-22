日本サッカー史上最高のストライカーで、今年８月１０日に肺炎のため８１歳で死去した釜本邦茂さんのお別れの会が２２日、都内で開かれた。釜本さんは、１９６８年メキシコ市五輪で、アジア勢初の表彰台となる銅メダルを獲得した日本代表のエースで、同大会で７得点を挙げ得点王に輝いた。国際Ａマッチ７５得点は日本歴代最多。ヤンマー（現Ｊ１・Ｃ大阪）では日本リーグ最多の２０２得点。９３年のＪリーグ開幕時はＧ大阪を指