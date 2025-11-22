日本ハムの宮西尚生投手の９００登板を記念して作られた等身大立像が２２日、お披露目された。宮西はエスコンで開催されたファン感謝イベント「ＦＦＥＳ」に出席。右翼ブルペンで限定１００人のファンとともに除幕に立ち会い、「感無量でございます。感謝しかありません」と、感謝した。除幕された自身の立像を見ると、「こんな感じなんだ。結構リアルだね。すごい恥ずかしい」と等身大の像にはにかんだ。トークショーでは