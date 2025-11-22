阪神・藤川球児監督（４５）が２２日に優勝記念パレードに登場。約２０万人の虎党から響き渡る「ありがとう」の大合唱を浴びながら、約１・７キロを約１時間かけてゆっくりと進んだ。監督就任１年目で達成したリーグ制覇の喜びをファンと分かち合い、「きょうまで頑張った選手たち、スタッフの方々のねぎらいになったんじゃないかな。自分自身もね、大きなパワー充電になりましたね」と笑顔で充実感をにじませた。現役時代の