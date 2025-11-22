プロ野球・オリックスは22日、小木田敦也投手との育成契約を発表しました。背番号は56から120への変更となります。2021年ドラフト7位でTDKからオリックスに入団した小木田投手は、ルーキーイヤーから16試合にリリーフ登板。2年目の23年には1度の先発含む38試合に登板し、4勝7ホールドをマークするなど、防御率2.19とブルペンを支える躍動を見せ、チームのリーグ3連覇に貢献しました。しかし昨季は右肘の故障もあり5月に離脱。手術