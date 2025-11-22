大相撲の北陣親方（元小結・遠藤）の引退相撲が２０２７年１月３０日に東京・両国国技館で行われることが２２日、発表された。北陣親方は端正な顔立ちで抜群の人気を誇り、不祥事で低迷していた大相撲の人気回復の立役者となった。幕内在位６９場所で三賞６度、金星を７個獲得。九州場所前の今月１日に現役引退を発表し、追手風部屋の部屋付き親方として後進の指導にあたっている。