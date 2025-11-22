東京２０２５世界陸上男子８００メートル代表で、同種目の日本記録保持者の駒大・落合晃（こう、１年）は２２日、神奈川・秦野市内で行われた記録会で１５００メートルの部に出場し、３分４０秒９４を記録した。自己ベストを３秒以上更新し、１９９１年度に大場康成さんが打ち立てた３分４０秒９７の駒大記録を塗り替えた。「３分３７秒を狙っていたので悔しい結果になったが、ベストを出せたことは８００メートルにもつながった