24日(月・振休)の日中まで、全国的に晴れる所が多いですが、次第に気圧の谷が近づいて西から天気が崩れる見込みです。25日(火)は広い範囲で雨となり、26日(水)は北日本で荒れた天気となるおそれがあります。27日(木)頃には、また次の気圧の谷がやってくるでしょう。気温は、北日本を中心に平年より高い傾向が続く見込みです。来週は短い周期で天気崩れる明日23日も引き続き高気圧に覆われて、全国的に行楽日和となる所が多いでしょ