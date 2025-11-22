記者会見で涙ぐむハナンさん（右）＝21日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】2018年にサウジアラビア当局者に殺害された米国在住のサウジ人記者ジャマル・カショギ氏の妻ハナンさん（57）が21日、トランプ米大統領に真相解明に向けた外交努力を訴えた。トランプ氏が事件への関与が指摘されたムハンマド皇太子と18日に会談した際に皇太子を擁護したことを踏まえ、姿勢の転換を求めた。ハナンさんは米国で亡命生活を送って