タレント大沢あかね（40）が22日、フジテレビ系「ミキティダイニング」ママ友会拡大SPにゲスト出演。夫の劇団ひとり（48）への不満を打ち明けた。お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（49）、藤本美貴（40）夫妻による料理バラエティー。「夫にイライラすること」を聞かれた大沢は「そんなの、しょっちゅうありますよ。あたし、でも、ホントに最近、『あ、この人無理かも』と思ったのが…」と話し出すと、藤本は「やだ！聞きたくないよ