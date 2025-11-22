本命女性に対して、男性は曖昧な姿勢を取りません。ごまかさず、はぐらかさず、あなたを不安にさせない方向へ自然と動いていきます。それは“良い格好をしたいから”ではなく、「誠実でいたい」という深い覚悟の表れ。そこで今回は、そんな男性が本命の女性だけに見せる「誠実な言動」を解説します。都合の良い嘘をつかないのは「信頼を壊したくない」から本命女性には、軽い嘘さえ避けようとします。ごまかすほうが楽な場面でも、