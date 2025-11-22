彼氏の愛情度を引き上げたいなら、彼氏を喜ばせる言動を見せることが近道。そこで今回は、男性が彼女にされて「うれしいこと」を紹介します。全面的に信用してくれる男性は自分の彼女から全面的に信用してもらえると、とても喜ぶもの。意外と人を全面的に信用することは難しいことですが、基本的に彼氏の行動を詮索したり制限したりといった行動は慎むべきです。積極的に愛情表現してくれる彼女から積極的に愛情表現してもらえると