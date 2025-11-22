セブン‐イレブン・ジャパンは11月18日、空想の果実をグミで表現した「空想果実」シリーズの第3弾として「カンロ 空想果実グミ イトピスの実」(248.40円)を全国のセブン‐イレブンで順次発売している。○「空想果実」シリーズ第3弾空想果実は、カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロが2023年から展開するシリーズ。グミ市場は年々拡大を続け、様々なフレーバーや食感、多彩な色使いや形など多種多様な新製品が発売されている