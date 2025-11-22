年配の方から友人と長い旅に出る際、気をつけることを尋ねられました。「長い旅について」だけであれば多少なりはお答えできるかもしれませんが、「友人との長い旅について」となると話は別です。私はひとり旅が多いので……と正直にお答えしました。私の場合、２週間ほど友人と旅先で一緒の部屋で過ごしたことがあります。お互い半分仕事で行っていたので、昼間はほとんど別行動だったこともあり、私自身は特にひとり旅と変わらな